Развлекающего гостей на ПМЭФ робопса показали на видео

Робопес развлекает гостей Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Посетители мероприятия заметили гуляющую возле стендов интерактивную собаку. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», опубликовавший соответствующее видео.
Киберпес развлекает участников ПМЭФ второй год подряд. На это раз он предстал на публике в футболке. На кадрах видно, что робот как будто бы отбивает чечетку, быстро перебирая своими лапами.
ПМЭФ является одной из самых масштабных деловых площадок в мире. В этом году он проходит с 15 по 18 июня.