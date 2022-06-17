Опасно ли будет платить в магазине по QR-коду

В скором времени оплата телефоном вернется. Так, граждане снова смогут оставлять банковские карты дома и платить на кассе со смартфона. Life разбирался, насколько это будет безопасно.

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У россиян такая возможность появится уже осенью, оплата будет производиться с помощью специального QR-кода.

«Над этим уже работает российский ЦБ. Суть в следующем: в любом банковском приложении или программе Mir Pay клиент сможет сгенерировать специальный QR-код. А далее — просто показывать его на любой кассе, и после этого пройдёт оплата», — отмечает издание.

Платежи будут привязаны не к счету, а к конкретной карте, и значит, по-прежнему будет начисляться кешбэк.

«Конечно, есть у системы и минусы. Во-первых, она будет работать только с картами "Мир", а карты международных систем к ней подключить будет нельзя. Но, с другой стороны, на данный момент эмиссия карт "Мир" в России превысила 49 млн штук, и национальная платёжная карта есть у трети россиян», - пишет Life.

В Национальной системе платежных карт (выпускает карты «Мир») отметили, что этот сервис особенно пригодится владельцам айфонов. Лишь владельцы андроидов могут установить приложение Mir Pay и платить с телефона, как раньше, а для владельцев айфонов это приложение недоступно.

«А во-вторых, для того чтобы сгенерировать QR-код, нужен будет смартфон, так что пожилые люди, которые пользуются кнопочными телефонами, новым сервисом также не смогут воспользоваться», - указало издание.

В Банке России подчеркивают, что платить QR-кодом будет намного безопасней, чем банковской картой в силу того, что он будет постоянно обновляться, поэтому его не получится скопировать и совершить потом платеж. В отличие от карты его нельзя «клонировать» или украсть.