Американские астрономы обнаружили новый тип звездных систем

Исследователи из Аризонского университета изучили пять звездных систем в галактическом скоплении Девы, которые состоят из молодых голубых звезд и в телескоп выглядят как изолированные голубые пятна, обладающие размерами карликовых галактик. Первая из изученных звездных групп такого рода получила обозначение SECCO1 и находится гораздо дальше, чем предполагалось вначале. Соответствующая статья размещена на сайте электронных препринтов arXiv.org и готовится к публикации в Astrophysical Journal.

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Используя данные космического телескопа Hubble, системы радиотелескопов Very Large Array в Нью-Мексико и Очень большого телескопа VLT в Чили, ведущий автор статьи Майкл Джонс из Обсерватории Стюарда Аризонского университета и его коллеги выяснили, что молодые голубые звезды в этих структурах распределены хаотичным образом и существуют в полной изоляции от любой потенциальной родительской галактики, отдаленные от всех прочих систем по крайней мере на 300 тыс. световых лет, поэтому их происхождение определить довольно затруднительно. Удалось лишь понять, что все эти системы содержат очень мало атомарного водорода. Это важно, поскольку звездообразование начинается именно с газообразного атомарного водорода, который затем превращается в плотные газовые облака молекулярного водорода, испытывающие фрагментацию, коллапс и образующие молодые звезды.

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«Мы заметили, что в большинстве этих систем отсутствует атомарный газ, но это не значит, что там нет молекулярного газа, — уточняет доктор Джонс. — На самом деле там должен быть какой-то молекулярный газ, потому что они все еще формируют звезды. Наличие там в основном молодых звезд и небольшого количества газа свидетельствует о том, что эти системы, должно быть, недавно утратили этот свой газ».