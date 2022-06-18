Еврокомиссия не рекомендовала представить Грузии статус кандидата в ЕС

По данным издания, большинство украинцев и политическая элита страны в течение многих лет выступали за вступление в ЕС, но страна столкнулась с необходимостью решения внутренних проблем. Как постановила Еврокомиссия, Украина должна будет гарантировать независимую судебную систему, искоренить коррупцию в высших эшелонах власти, принять законы о СМИ, ограничить влияние олигархов и усовершенствовать законодательство об отмывании денег и защите меньшинств, чтобы стать членом ЕС. Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что ее ведомство рекомендовало представить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз.