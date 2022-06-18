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30 минут назад

NYT: коррупция может стать препятствием для вступления Украины в ЕС

Газета.Ruиещё 31

Внутренние проблемы, в том числе коррупция, могут стать препятствием для вступления Украины в Евросоюз, пишет The New York Times.

Еврокомиссия не рекомендовала представить Грузии статус кандидата в ЕС
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По данным издания, большинство украинцев и политическая элита страны в течение многих лет выступали за вступление в ЕС, но страна столкнулась с необходимостью решения внутренних проблем. Как постановила Еврокомиссия, Украина должна будет гарантировать независимую судебную систему, искоренить коррупцию в высших эшелонах власти, принять законы о СМИ, ограничить влияние олигархов и усовершенствовать законодательство об отмывании денег и защите меньшинств, чтобы стать членом ЕС. Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что ее ведомство рекомендовало представить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз.

Вместе с тем, ЕК выдвинула Киеву ряд условий в области правового государства и в борьбе с коррупцией. Также Еврокомиссия рекомендовала представить статус страны-кандидата в ЕС Молдавии.

Наука и техника,Еврокомиссия,ЕС,
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