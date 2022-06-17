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1 час назад

Еврокомиссия не рекомендовала представить Грузии статус кандидата в ЕС

Газета.Ruиещё 15

Еврокомиссия (ЕК) не рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Грузии. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен. "Заявка у Грузии сильная... Но для успеха стране нужно сейчас сплотиться политически, чтобы определить общую линию по структурным реформам в направлении ЕС", - сказала она на пресс-конференции. Фон дер Ляйен добавила, что ЕК рекомендует Тбилиси предоставить европейскую перспективу. Также стало известно, что статус кандидата на вступление в Евросоюз получили Украина и Молдавия. Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявлял, что его страна может вступить в ЕС в течение 5-10 лет. По его словам, наделение Грузии статусом кандидата на члены ЕС станет важным символическим шагом и стимулом проводить необходимые реформы.

Еврокомиссия не рекомендовала представить Грузии статус кандидата в ЕС
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Наука и техника,Ираклий Гарибашвили,Еврокомиссия,ЕС,
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