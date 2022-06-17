Ученые создали искусственную кожу

Международная команда исследователей использовала свойства кожи осьминогов, кальмаров и каракатиц, чтобы создать ее искусственный аналог. Разработанная искусственная кожа эластична и может реагировать на окружающую среду. Разработка пригодится при создании искусственных органов и протезировании. Исследование опубликовано в журнале PNAS.

Фото: InScience InScience

Благодаря особенностям своей кожи головоногие (осьминоги, кальмары и тд.) могут реагировать на свет и менять цвет кожи для маскировки, а также спокойно выдерживать различные деформации, например скручивание или растягивание. Ученые давно хотели создать аналог кожи головоногих для человека, чтобы его можно было использовать, например, в протезах.

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Теперь исследователи разработали уникальную искусственную кожу, напоминающую по свойствам кожу головоногих. Для этого они использовали транзисторы из каучука, которые работают аналогично нейронным связям. Кожа может ощущать свет, реагировать и маскировать своего владельца. Более того, она выдерживала растяжения и скручивания на 30%.

«Хотя недавно было разработано несколько устройств искусственной камуфляжной кожи, им не хватает критических нецентрализованных нейроморфных возможностей обработки и познания, а материалы с такими возможностями не имеют надежных механических свойств. Наши недавно разработанные мягкие синаптические устройства с помощью вычислений и искусственных нервных систем чувствительны к прикосновениям и свету и сохраняют эти нейроморфные функции при биаксиальном растяжении», — рассказал Цуньцзян Юй из Пенсильванского университета.