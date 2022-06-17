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9 минут назад

ЦБ запустит замену Apple Pay и Google Pay

Лера Букина

Банк России совместно с российскими банками обсуждает запуск мобильного приложения, к которому можно будет привязать карты Visa и Mastercard для совершения платежей мобильными телефонами. Об этом первый заместитель председателя Центробанка Ольга Скоробогатова заявила на Петербургском международной экономическом форуме, передает «Коммерсант».

ЦБ запустит замену Apple Pay и Google Pay
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что Apple Pay и Google Pay сократили свое присутствие на российском рынке, а Samsung Pay ограничила возможности работы с картами других платежных систем (в этом сервисе доступно использование только карт «Мир»).

Некоторые банки запустили свои платежные системы, в частности «СберПэй» и «ТинькоффПэй», однако их функционал ограничен. Так, ими нельзя воспользоваться в офлайн-магазинах — только при оплате покупок онлайн. Также «СберПэй» нет версии, совместимой с устройствами Apple. Что касается новой системы «МирПэй», то она работает исключительно с картами «Мир».

Ранее Forbes сообщил, что Банк России разработал поправки в законодательство, позволяющие трансформировать в российские ценные бумаги по специальной процедуре без обращения к зарубежной инфраструктуре депозитарные расписки, которые в настоящее время невозможно конвертировать из-за зарубежных санкций в отношении Национального депозитария ценных бумаг.

Наука и техника,Ольга Скоробогатова,Банк России,Visa,Коммерсант,Google,Apple,
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