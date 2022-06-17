Древнее захоронение нашли на железной дороге в Британии

Британские археологи, исследующие место будущего строительства железнодорожной ветки, обнаружили англосаксонское захоронение с останками почти полутора сотен человек. Его отнесли к V-VI векам нашей эры, сообщает The Guardian.

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Эта эпоха известна как «темные века», поскольку ученые почти ничего о ней не знают. Исторические источники крайне скудны, археологические находки также встречаются редко. Археологи выразили надежду, что новое открытие позволит заполнить пробелы и больше узнать о жизни людей в те времена.

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Захоронение находилось в графстве Бакингемшир (Юго-Восточная Англия). В ходе исследований удалось раскопать останки 140 человек, а также многочисленные артефакты: украшения, оружие, даже набор для ухода за собой.

«Это одно из лучших и наиболее показательных мест послеримского периода в стране», – отметил историк Дэн Сноу.

Исследования показали, что один из скелетов принадлежал мужчине в возрасте от 17 до 24 лет. В его позвонках застрял острый железный предмет, что указывает на насильственную смерть. На ключице заметили ярко-синее пятно. По мнению экспертов, оно возникло из-за контакта с брошью, которая скрепляла края плаща.

Также были найдены женские останки с огромным количеством артефактов. В их число вошли кольца, броши, изделия из слоновой кости, железные детали ремней и чаша из бледно-зеленого стекла, которую датировали V веком. Очевидно, при жизни женщина обладала высоким социальным статусом.

Всего ученые обнаружили 138 могил и 141 тело (мужчин, женщин и детей), а также пять кремированных останков. Это одно из крупнейших англосаксонских захоронений, когда-либо известных в Великобритании.

«Было обнаружено более 2000 бусин, в том числе из стекла и янтаря, 89 брошей, 40 пряжек, 51 нож, 15 наконечников копий и семь наконечников щитов», – говорится в тексте исследования.

Большинство людей из захоронения, очевидно, были весьма богаты и могли приобретать товары из других регионов Европы. Так, два стеклянных конусообразных стакана могли быть изготовлены на севере Франции. Особое внимание исследователей привлекли предметы гигиены: средства для удаления ушной серы, зубочистки, пинцеты, расчески и тюбик из-под космического средства.