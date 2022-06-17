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30 минут назад

Цены на iPhone упали почти на треть

Секрет Фирмы

Стоимость iPhone 12 в апреле по сравнению с мартом упала на 10%, 13-й модели — на 22%. Цены продолжили снижение на 5–10% в мае и начале июня. Об этом сообщили «Известия». По данным Wildberries, тенденция коснулась всех смартфонов и вызвана укреплением рубля. Информацию подтвердили другие продавцы. Цены на девайсы iPhone 13, 12 и 11 держатся на уровне февраля или ниже, отметили в «М.Видео — Эльдорадо».

Цены на iPhone упали почти на треть
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

По данным пресс-службы компании, iPhone XR 64 Гб продаётся по 40 000 против 47 000 рублей в феврале. Пресс-служба МТС подтвердила, что многие модели Apple сейчас стоят на уровне января-февраля.

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин объяснил, что после введения санкций цены на айфоны выросли на 70–100% из-за скачков курса валют и сложностей с логистикой. Текущее падение стоимости он связал с введением параллельного импорта.

В Минпромторге напомнили о том, что товары Apple включены в список такой продукции. Там объяснили, что эти меры помогают насытить рынок, сдержать рост цен или даже снизить его.

О рекордном падении цен на айфоны заявили и на сером рынке. Главный редактор портала iPhones.ru Никита Горяинов рассказал, что iPhone 13 Pro Max в максимальной версии на 1 Тб памяти можно купить за 151 000 рублей. Стоимость в сетевых магазинах у официальных продавцов превышает 200 000 рублей.

По его мнению, главная причина снижения стоимости — падение спроса. «Это ключевая причина, которая определяет как наличие оставшихся "белых" устройств в рознице, так и ценообразование на "серые". И лишь затем — курсы валют и прочие факторы», — объяснил специалист. Горяинов пояснил, что россиян пугает неопределённость с сервисным обслуживанием гаджетов.

Ранее «Секрет» писал, что в Россию по параллельному импорту ввезли новый айфон.

Наука и техника,Эльдар Муртазин,М.Видео,Минпромторг,МТС,Apple,
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