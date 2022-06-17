Крупные разработчики игр могут уйти из России

Российский рынок игр могут покинуть крупные игроки - Plarium и Game Insight. Они, вероятно, вывезут из РФ часть сотрудников, сообщает «Коммерсант».

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Отмечается, что студии прекратят работу в России. По данным источников, наиболее весомых работников в компании вывезут в головные офисы в Израиле и Литве. Остальной персонал будет уволен.

Два собеседника издания на рынке игровой индустрии отметили, что краснодарская студия разработки мобильных видеоигр Plarium решила закрыть бизнес в России и готовится вывозить часть персонала из страны. Аналогично может поступить Game Insight.

Также появилась информация о ликвидации юридического лица ООО «Гейм Инсайт».

Однако официально о закрытии и вывозе людей из России, работающих в игровых студиях, никто из них не объявлял.

Ранее в апреле издатель и разработчик игр Wargaming, в числе которых World of Tanks, заявил о своем решении покинуть рынок России и Белоруссии. Компания уже передала бизнес в двух странах и студию в Минске.