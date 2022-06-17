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14 минут назад

США ликвидировали российскую хакерскую сеть

Ferra.ru

США в международной операции ликвидировали российскую хакерскую сеть RSocks. Она действовала как ботнет, то есть представляла собой сеть из заражённых устройств, которые устраивали DDoS-атаки и спам-рассылки.

США ликвидировали российскую хакерскую сеть
Фото: Ferra.ruFerra.ru

США проводили операцию вместе с Великобританией, Германией и Нидерландами. Известно, что RSocks работал под видом поставщика прокси-серверов, торговал IP-адресами сломанных устройств.

Отмечается, что ботнет обнаружили ещё в 2017 году. Тогда в сети насчитывалось более 325 тысяч компьютеров. Хакеры могли арендовать пул прокси-серверов, чтобы направить через него вредоносный трафик через скомпрометированные устройства. Доступ к пулу стоил от 30 долларов до 200 долларов. Цена зависела от количества прокси.

В Positive Technologies раскрыли детали взлома Rutube

Минюст США выяснил, что ботнет атаковал несколько крупных американских государственных и частных организаций, однако их названия не разглашаются.

Наука и техника,Министерство юстиции США,
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