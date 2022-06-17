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8 минут назад

Марсианский метеорит заставил ученых пересмотреть теорию формирования планет

Газета.Ruиещё 1

Изучение марсианского метеорита заставило ученых пересмотреть теорию формирования планет. Статья об этом была опубликована в журнале Science.

Марсианский метеорит поставил под сомнение теорию формирования планет
Фото: NASA/JPL/USGSNASA/JPL/USGS

Согласно господствующим научным теориям, планеты получают летучие элементы, такие как водород, углерод, кислород, азот и инертные газы, из туманности вокруг молодой звезды. Поскольку на тот момент планета представляет собой шар из расплавленной породы, эти элементы сначала растворяются в океане магмы, а затем испускаются обратно в атмосферу. Спустя некоторое время хондритовые метеориты, врезавшиеся в молодую планету, доставляют еще больше летучих элементов. Таким образом была сформирована гипотеза, что летучие элементы коры должны происходить исключительно из туманности, а атмосферы — из туманности и метеоритов.

Сандрин Перон из Калифорнийского университета в Дэвисе и его коллеги исследовали метеорит Шассиньи, упавший на северо-востоке Франции 1815 году. Он происходит с Марса, и потому несет в себе информацию о его элементном составе. Исследовали подсчитали баланс изотопов криптона, проанализировав который можно выяснить, откуда происходит вещество. К удивлению ученых, изотопы криптона в метеорите соответствуют изотопам хондритовых метеоритов, а не звездной туманности. Это означает, что метеориты начинают доставлять материал на планету раньше, чем считалось. «Внутренний материал Марса почти полностью хондритовый, а газы атмосферы происходят из туманности», — говорят ученые.

Результаты показывают, что атмосфера Марса не могла образоваться исключительно в результате выделения газа из мантии, поскольку это придало бы ей хондритовый состав. Планета, должно быть, приобрела атмосферу из туманности после того, как магматический океан остыл, чтобы предотвратить смешивание внутренних хондритовых газов с атмосферными газами из туманности.

Ученые заключают, что рост Марса завершился до того, как туманность вокруг Солнца рассеялась под действием солнечного излучения.

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