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35 минут назад

Кометы разрушаются, пролетая рядом с Солнцем

InScience

Группа астрономов установила, что пролетающие в окрестностях Солнца кометы теряют свою массу из-за воздействия звезды. Ученые проследили за кометой 323P/SOHO с помощью наземных и космических телескопов и обнаружили, что она уменьшилась в размере при приближении к Солнцу. Исследование опубликовано в The Astronomical Journal.

Ученые рассказали, почему кометам нельзя летать рядом с Солнцем
Фото: InScienceInScience

323P/SOHO — околосолнечная комета. Подобные объекты астрономам сложно фиксировать из-за их близости к звезде. Имеющиеся у астрономов данные показывали, что возле Солнца комет меньше, чем можно было бы ожидать. Следовательно, что-то их разрушает.

Теперь команда ученых из Макао, США, Германии, Тайваня и Канады смогла пронаблюдать, что происходит с кометой 323P/SOHO при ее приближении к Солнцу. Орбита кометы ранее не была точно определена. Поэтому астрономы использовали наземный телескоп Субару, широкое поле зрения которого позволило найти объект. Ученые сделали снимок, уточнили орбиту и стали ждать, когда комета обогнет Солнце и полетит обратно.

Через некоторое время 323P/SOHO вернулась и начала удаляться от звезды. К этому моменту благодаря данным телескопа Субару ученые навели ряд телескопов на орбиту кометы и засняли объект. Оказалось, что возвращалась 323P/SOHO уже не одна, а с «хвостом» из пыли. На первых снимках этого «хвоста» ученые не наблюдали.

Астрономы предположили, что из-за интенсивного солнечного излучения 323P/SOHO теряла свою массу, которая и превратилась в «хвост». Этот процесс можно сравнить с треском льда в стакане, когда на него наливают горячую жидкость. Обнаруженный механизм потери массы может объяснить, почему околосолнечных комет так мало — они разрушаются от воздействия звезды.

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