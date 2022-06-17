Ученые рассказали, почему кометам нельзя летать рядом с Солнцем

Группа астрономов установила, что пролетающие в окрестностях Солнца кометы теряют свою массу из-за воздействия звезды. Ученые проследили за кометой 323P/SOHO с помощью наземных и космических телескопов и обнаружили, что она уменьшилась в размере при приближении к Солнцу. Исследование опубликовано в The Astronomical Journal.

Фото: InScience InScience

323P/SOHO — околосолнечная комета. Подобные объекты астрономам сложно фиксировать из-за их близости к звезде. Имеющиеся у астрономов данные показывали, что возле Солнца комет меньше, чем можно было бы ожидать. Следовательно, что-то их разрушает.

Теперь команда ученых из Макао, США, Германии, Тайваня и Канады смогла пронаблюдать, что происходит с кометой 323P/SOHO при ее приближении к Солнцу. Орбита кометы ранее не была точно определена. Поэтому астрономы использовали наземный телескоп Субару, широкое поле зрения которого позволило найти объект. Ученые сделали снимок, уточнили орбиту и стали ждать, когда комета обогнет Солнце и полетит обратно.

Через некоторое время 323P/SOHO вернулась и начала удаляться от звезды. К этому моменту благодаря данным телескопа Субару ученые навели ряд телескопов на орбиту кометы и засняли объект. Оказалось, что возвращалась 323P/SOHO уже не одна, а с «хвостом» из пыли. На первых снимках этого «хвоста» ученые не наблюдали.