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20 минут назад

Microsoft выпустила защиту от хакерских атак для iOS и Android

Ferra.ru

Microsoft объявила о релизе нового приложения Defender для защиты устройств на базе Windows, macOS, iOS и Android.

Microsoft защитит пользователей iOS и Android
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Несмотря на то, что у компании уже многие годы есть Microsoft Defender, новинка представляет из себя упрощённую панель управления, которая подключается к существующему антивирусному ПО. Она также способна предлагать дополнительные средства защиты для пользователей.

Сообщается, что приложение будет доступно подписчикам Microsoft 365 Personal и Family. При этом его функции будет различаться в зависимости от платформы.

Так, в случае с iOS и iPadOS антивирусная защита отсутствует — вместо неё приложение предлагает некоторые средства защиты от фишинга в Интернете.

На Android сервис включает антивирусную защиту и возможность сканирования на наличие вредоносных приложений. Защита от фишинга также присутствует.

Наука и техника,Microsoft,
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