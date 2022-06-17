У россиян возникли проблемы с работой смартфонов Samsung

Часть мобильных гаджетов южнокорейского производителя Samsung, которые поставляются в Россию в рамках параллельного импорта, невозможно включить внутри страны. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на продавцов и специалистов в области абонентского оборудования.
В частности, не работают в России около 20 процентов смартфонов. Как отметила служба поддержки, проблема может возникать, потому что гаджет нужно активировать в тех странах, для продажи в которых он предусмотрен. Известно, что по параллельному импорту в Россию было доставлено примерно 50 тысяч телефонов.
«Включить новый аппарат, вставив в него SIM-карту российского оператора, невозможно, если устройство не предназначено для продажи в странах ЕАЭС. Проблема касается всех смартфонов Samsung, которые ввозят в РФ по параллельному импорту», — прокомментировал собеседник издания.
Чтобы миновать проблему, пользователям советуют вставлять SIM-карту оператора другой страны. При этом разблокировать смартфон можно также в сервисных центрах.