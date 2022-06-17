Раскрыта стоимость нового складного флагмана Motorola

За последние пару лет складные смартфоны превратились из достаточно странных и дорогих игрушек во вполне способное стать основным девайсом устройства. Но они продолжают сохранять свой главный недостаток — высокую стоимость.

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Некоторые шаги в направлении удешевления складных смартфонов делает Samsung, выпуская модель Galaxy Z Flip. Теперь же стало известно, что и Motorola намерена продавать свой следующий гибкий флагман по более низкой цене, чем продавался предшественник.

По данным инсайдеров, грядущий Motorola Razr 3 можно будет приобрести всего за 1149 евро. Для сравнения, предыдущая модель, Razr 5G, на старте стоил 1399 евро.