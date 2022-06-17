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59 минут назад

NVIDIA опровергла слухи о полном уходе из России

Ferra.ru

В последние пару-тройку недель по Сети активно ходят слухи о полном уходе NVIDIA с российского рынка. Комментарий по этому поводу дала сама компания.

NVIDIA опровергла слухи о полном уходе из России
Фото: NVIDIANVIDIA

По словам представителя корпорации, она всё ещё остаётся вне политики, как минимум настолько, насколько это сейчас возможно.

Бизнес NVIDIA — вне политики, насколько это сейчас возможно, и мы никогда не заявляли об уходе

Более того — центр разработок NVIDIA в России продолжает работать и IT-гигант не планирует закрывать его в ближайшем будущем.

Вместе с тем представители компании опровергли все слухи о потенциальной перевозке отечественных специалистов в новый центр, расположенный в Ереване. Она лишь предоставляет возможность переехать тем, кто сам того хочет. Остальные могут оставаться и продолжить работу в России.

Напомним, что ранее, весной, производитель прекратил поставки своей продукции в страну.

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