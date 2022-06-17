Вирусолог назвал фактор, снижающий смертность оспы обезьян

«Известно, что может быть восемь, даже девять передач, но после этого вирус не годится. Ну какая там летальность… Даже на ранних этапах особой летальности нет. Когда пошла передача от человека к человеку, вероятность летального случая в Африке еще существует, а в Европе и Америке очень низкая», — заявил вирусолог.