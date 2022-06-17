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1 час назад

Вирусолог назвал фактор, снижающий смертность оспы обезьян

Ura.Ru

Вирус оспы обезьян теряет летальность, когда она передается от человека к человеку. Об этом URA.RU рассказал вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Вирусолог назвал фактор, снижающий смертность оспы обезьян
Фото: ТАССТАСС

«Для жизни человека оспа обезьян не очень угрожающая инфекция. Считается, что там есть летальность от 1 до 10%, но это связано с заражением непосредственно от животных и с плохой медициной в Африке. Когда люди заражаются от животных и плохая медицина, могут быть летальные случаи. При каждой передаче от человека к человеку вирус слабеет», — сказал Анатолий Альтштейн.

Как уточнил профессор, инфекция имеет ограниченное число переходов между людьми.

«Известно, что может быть восемь, даже девять передач, но после этого вирус не годится. Ну какая там летальность… Даже на ранних этапах особой летальности нет. Когда пошла передача от человека к человеку, вероятность летального случая в Африке еще существует, а в Европе и Америке очень низкая», — заявил вирусолог.

Вспышка оспы обезьян в мире началась весной 2022 года. Инфекция распространилась на многие страны Европы и Америки. По данным ВОЗ, на данный момент зарегистрированы уже более 1600 подтвержденных случаев оспы обезьян в 39 странах. В беседе с URA.RU начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов предположил, что причинами вспышки могли стать намеренная работа ученых над вирусом либо ухудшение иммунной системы человека за последние десятилетия. Тем временем в Грузии лабораторно подтвердили первый случай заболевания оспой обезьян.

Наука и техника,Анатолий Альтштейн,Александр Чепурнов,ВОЗ,
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