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1 час назад

Китайские учёные составили уникальную геологическую карту Луны

Свободная пресса

Китайские учёные завершили работу по составлению первой в мире геологической карты Луны в масштабе 1 к 2 500 000.

Китайские ученые составили уникальную геологическую карту Луны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как пишет газета «Жэньминь жибао он-лайн», эта уникальная карта может предоставить важную базовую информацию для научных исследований Луны, планирования зондирования, выбора места посадки, а также может служить справочным материалом для составления других астрономических геологических карт.

Кроме того, карта содержит общую геологическую информацию о поверхностных слоях, структуре лунной коры, литологические характеристики и хронологические данные, отражает эволюционные этапы лунного магматизма, импактные события и особенности вулканической деятельности.

Ранее сообщалось, что в текущем году Китай приступит к инженерным разработкам для реализации четвёртой фазы программы исследования Луны.

Поднебесная поочередно запустит лунные зонды «Чанъэ-6», «Чанъэ-7» и «Чанъэ-8», а также будет стремиться к достижению прорывов в ключевых технологиях и строительству международной исследовательской станции на Луне.

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