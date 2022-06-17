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1 час назад

NASA утвердило состав экипажа корабля Starliner к МКС

Газета.Ru

Национальное управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) огласило состав экипажа, который отправится в первый пилотируемый полет к Международной космической станции (МКС) на корабле Starliner. Об этом пишет ТАСС.

NASA утвердило состав экипажа корабля Starliner к МКС
Фото: NASANASA

Космический корабль разработан компанией Boeing. Командиром экипажа станет Барри Уилмор. Также в миссии примет участие астронавт Сунита Уильямс, которая будет выполнять роль пилота.

Резервным участником миссии назначен Майк Финк. Сейчас ведется проверка и отладка всех систем. Дата полета будет определена только к концу июля. После старта с космодрома на мысе Канаверал и стыковки с МКС астронавты проведут свою миссию на орбитальной станции в течение двух недель, а затем вернутся на Землю.

Если все пройдет хорошо, доставлять астронавтов на станцию будут поочередно Starliner и корабли компании SpaceX. Космический корабль Starliner, разработанный американской корпорацией Boeing, приземлился в штате Нью-Мексико в мае, успешно совершив тестовый беспилотный полет к Международной космической станции (МКС). Аэрокосмическое агентства NASA вело соответствующую трансляцию.

Наука и техника,Boeing,SpaceX,NASA,
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