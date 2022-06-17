NASA утвердило состав экипажа корабля Starliner к МКС

Национальное управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) огласило состав экипажа, который отправится в первый пилотируемый полет к Международной космической станции (МКС) на корабле Starliner. Об этом пишет ТАСС.

Фото: NASA NASA

Космический корабль разработан компанией Boeing. Командиром экипажа станет Барри Уилмор. Также в миссии примет участие астронавт Сунита Уильямс, которая будет выполнять роль пилота.

Резервным участником миссии назначен Майк Финк. Сейчас ведется проверка и отладка всех систем. Дата полета будет определена только к концу июля. После старта с космодрома на мысе Канаверал и стыковки с МКС астронавты проведут свою миссию на орбитальной станции в течение двух недель, а затем вернутся на Землю.