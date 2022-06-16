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1 час назад

CNN: В Китае обнаружен 3000-летний бронзовый алтарь

runews24.ru

Телеканал CNN сообщает о находке китайских археологов, сделанной на юго-западе провинции Сычуань. Был обнаружен бронзовый алтарь возраст которого более 3000 лет.

В Китае обнаружен 3000-летний бронзовый алтарь
Фото: соцсетисоцсети

Это место раскопок богато на археологические находки. Всего с 2020 года здесь было найдено более 13 тысяч различных артефактов из золота, бронзы и нефрита.

Больше всего специалистов заинтересовали бронзовые маски, которые были найдены в большом количестве. Также интерес представляет шкатулка в форме черепашьего панциря, сделанная из бронзы и нефрита.

Что касается главной находки — алтаря, считается, что на нём люди цивилизации Шу совершали подношения земле, небу и своим предкам. Вместе с алтарем были найдены останки крупного рогатого скота, диких кабанов и растений, которые, вероятно, приносились в жертву божествам.

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