В Китае обнаружен 3000-летний бронзовый алтарь

Телеканал CNN сообщает о находке китайских археологов, сделанной на юго-западе провинции Сычуань. Был обнаружен бронзовый алтарь возраст которого более 3000 лет.
Это место раскопок богато на археологические находки. Всего с 2020 года здесь было найдено более 13 тысяч различных артефактов из золота, бронзы и нефрита.
Больше всего специалистов заинтересовали бронзовые маски, которые были найдены в большом количестве. Также интерес представляет шкатулка в форме черепашьего панциря, сделанная из бронзы и нефрита.
Что касается главной находки — алтаря, считается, что на нём люди цивилизации Шу совершали подношения земле, небу и своим предкам. Вместе с алтарем были найдены останки крупного рогатого скота, диких кабанов и растений, которые, вероятно, приносились в жертву божествам.