В Китае обнаружен 3000-летний бронзовый алтарь

Телеканал CNN сообщает о находке китайских археологов, сделанной на юго-западе провинции Сычуань. Был обнаружен бронзовый алтарь возраст которого более 3000 лет.

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Это место раскопок богато на археологические находки. Всего с 2020 года здесь было найдено более 13 тысяч различных артефактов из золота, бронзы и нефрита.

Больше всего специалистов заинтересовали бронзовые маски, которые были найдены в большом количестве. Также интерес представляет шкатулка в форме черепашьего панциря, сделанная из бронзы и нефрита.