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1 час назад

Сотрудники SpaceX решили подготовить письмо-жалобу на поведение Маска

Lenta.ru

Сотрудники SpaceX решили подготовить коллективную жалобу руководству на основателя и владельца компании Илона Маска, сообщает издание The Verge.

Сотрудники SpaceX подготовят жалобу на поведение Маска
Фото: ReutersReuters

«Поведение Илона на публичной арене часто отвлекает и вызывает чувство стыда, особенно в последние недели», — приводит издание содержание письма.

Авторы обращения указывают, что Маск считается «лицом» компании и каждая его публикация в соцсетях фактически может восприниматься как позиция всей компании.

«Крайне важно, чтобы наши команды и наши потенциальные сотрудники понимали, что его сообщения не отражают нашу работу, нашу миссию и наши ценности», — отмечается в письме.

Среди поводов для недовольства поведением Маска оказались обвинения в его адрес в сексуальных домогательствах.

Ранее стало известно, что Маск приобрел Twitter за 44 миллиарда долларов. Вскоре основатель Tesla заявил о временной приостановке сделки. Он объяснил, что завершит ее только в том случае, если компания докажет, что доля фейковых аккаунтов на платформе не превышает пяти процентов.

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