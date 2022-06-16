Сотрудники SpaceX подготовят жалобу на поведение Маска

«Поведение Илона на публичной арене часто отвлекает и вызывает чувство стыда, особенно в последние недели», — приводит издание содержание письма.

Авторы обращения указывают, что Маск считается «лицом» компании и каждая его публикация в соцсетях фактически может восприниматься как позиция всей компании.

«Крайне важно, чтобы наши команды и наши потенциальные сотрудники понимали, что его сообщения не отражают нашу работу, нашу миссию и наши ценности», — отмечается в письме.

Ранее стало известно, что Маск приобрел Twitter за 44 миллиарда долларов. Вскоре основатель Tesla заявил о временной приостановке сделки. Он объяснил, что завершит ее только в том случае, если компания докажет, что доля фейковых аккаунтов на платформе не превышает пяти процентов.