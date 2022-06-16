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19 минут назад

В Западной Европе учёные обнаружили кость неизвестного древнего хищника

runews24.ru

В Западной Европе обнаружены останки древнего, неизвестного ранее древнего хищника, жившего в эпоху миоцена. Палеонтологи назвали его "медвежьей собакой". Существо было размером с современного льва и охотилось на территории современных Пиреней.

В Западной Европе нашли кость неизвестного древнего хищника
Фото: соцсетисоцсети

Была обнаружена челюстная кость хищника, возрастом 12 - 12,8 млн лет. Древнему виду присвоили название Tartarocyon, в честь Тартаро – могущественного одноглазого великана из баскской мифологии, по месту находки.

По предположению исследователей, эти хищники обитали на Земле 36 - 7,5 млн лет назад. Существо было около 200 кг весом, имело мощные челюсти позволявшие хищнику охотиться на крупную добычу и крошить зубами крепкие кости.

Tartarocyon вел одиночный образ жизни. Зачастую он "патрулировал" морское побережье в поисках выброшенных на берег морских животных. Предполагается, что он вымер из-за изменения климата, либо не выдержав конкуренции с вновь появившимися видами.

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