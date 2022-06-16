В Западной Европе нашли кость неизвестного древнего хищника

В Западной Европе обнаружены останки древнего, неизвестного ранее древнего хищника, жившего в эпоху миоцена. Палеонтологи назвали его "медвежьей собакой". Существо было размером с современного льва и охотилось на территории современных Пиреней.

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Была обнаружена челюстная кость хищника, возрастом 12 - 12,8 млн лет. Древнему виду присвоили название Tartarocyon, в честь Тартаро – могущественного одноглазого великана из баскской мифологии, по месту находки.

По предположению исследователей, эти хищники обитали на Земле 36 - 7,5 млн лет назад. Существо было около 200 кг весом, имело мощные челюсти позволявшие хищнику охотиться на крупную добычу и крошить зубами крепкие кости.