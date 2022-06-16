Двигатели "Прогресса" увели МКС от космического мусора

Орбита МКС была внепланово скорректирована из-за опасности сближения с космическим мусором. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в четверг.
"В 22:03 мск были включены двигатели грузового корабля "Прогресс МС-20": они проработали 275 с, а величина импульса при этом составила 0,5 м/с. В результате средняя высота орбиты станции увеличилась на 890 м", - говорится в сообщении Роскосмоса в Telegram-канале.
Как уточнили в госкорпорации, опасное сближение прогнозировалось в 00:50 мск на расстоянии 285 метров.