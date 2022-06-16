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18 минут назад

Выявлено место происхождения средневековой чумы

Lenta.ru

Ученые из Стерлингского университета в Шотландии и Тюбингенского университета в Германии установили место, откуда начала распространяться чума в Средневековье. По мнению авторов работы, опубликованной в журнале Nature, первые люди заразились этой болезнью в Киргизии.

Выявлено место происхождения средневековой чумы
Фото: Larry Stauffer / CDC / Oregon State Public Health Laboratory / WikimediaLarry Stauffer / CDC / Oregon State Public Health Laboratory / Wikimedia

К таким выводам о происхождении болезни удалось прийти после анализа ДНК зубов из древних захоронений. Решение искать именно в этом месте специалисты приняли благодаря записям 1890 года, в которых было описано кладбище с большим числом погребенных в 1338-1339 годах, а также изображениям на надгробиях людей, погибших от чумы.

Исследовав семь образцов зубов, ученые смогли понять, от каких патогенов умерли средневековые жители этой местности. Специалисты провели секвенирование ДНК и сравнили с базой данных существующих вирусов и бактерий. Анализ подтвердил наличие Yersinia pestis в организме погибших. Кроме того, были выявлены и другие характерные повреждения на останках.

Начало пандемии чумы было спровоцировано диверсификацией древних штаммов заболевания, которые переносили блохи преимущественно на крысах. Найденный вариант Y. pestis оказался предшественником диверсификации, его же обнаружили у современных грызунов в этом регионе. Полученные данные свидетельствуют о происхождении вируса, убившего миллионы людей в средневековье, из области древнего захоронения в Киргизии.

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