Выявлено место происхождения средневековой чумы

Ученые из Стерлингского университета в Шотландии и Тюбингенского университета в Германии установили место, откуда начала распространяться чума в Средневековье. По мнению авторов работы, опубликованной в журнале Nature, первые люди заразились этой болезнью в Киргизии.

Фото: Larry Stauffer / CDC / Oregon State Public Health Laboratory / Wikimedia Larry Stauffer / CDC / Oregon State Public Health Laboratory / Wikimedia

К таким выводам о происхождении болезни удалось прийти после анализа ДНК зубов из древних захоронений. Решение искать именно в этом месте специалисты приняли благодаря записям 1890 года, в которых было описано кладбище с большим числом погребенных в 1338-1339 годах, а также изображениям на надгробиях людей, погибших от чумы.

Исследовав семь образцов зубов, ученые смогли понять, от каких патогенов умерли средневековые жители этой местности. Специалисты провели секвенирование ДНК и сравнили с базой данных существующих вирусов и бактерий. Анализ подтвердил наличие Yersinia pestis в организме погибших. Кроме того, были выявлены и другие характерные повреждения на останках.