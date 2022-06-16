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39 минут назад

Илон Маск построит под Лас-Вегасом 55 км туннель

Ferra.ru

Компания Boring Company Илона Маска получила разрешение на расширение своих туннелей в Лас-Вегасе. Расширение позволит довести туннель компании в Лас-Вегасе до самой городской черты.

Илон Маск построит под Лас-Вегасом 55 км туннель
Фото: Ferra.ruFerra.ru

The Boring Company планирует создать окончательную сеть тоннелей под самыми перегруженными районами Лас-Вегаса, протяженностью более 54,7 км и с более чем 55 станциями, как представил вчера на заседании городского совета исполнительный директор по инфраструктуре Лас-Вегаса Майк Янссен. Янссен заявил, что он работал с Boring Company над этим проектом, и сказал, что некоторые из этих станций будут включать такие часто посещаемые места Лас-Вегаса, как аэропорт имени Гарри Рида и стадион Allegiant.

Янссен добавил, что Boring Company не будет полагаться на средства налогоплательщиков для реализации проекта, а будет финансировать проект за счет собственных средств и средств частных землевладельцев, готовых заплатить за станцию.

Наука и техника,Илон Маск,
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