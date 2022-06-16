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1 час назад

Объяснен механизм слияния галактик

Lenta.ru

Британские астрономы из Манчестерского университета смогли объяснить механизм слияния галактик. По их мнению, многие галактики, подобные Млечному Пути, появились в результате слияния нескольких сородичей. Результаты исследования опубликованы в журнале The Astrophysical Journal.

Объяснен механизм слияния галактик
Фото: Jeremy Thomas / UnsplashJeremy Thomas / Unsplash

В ходе работы ученые проанализировали различные галактики, которые находятся в непосредственной близости друг от друга или в так называемых «парах», за последние десять миллиардов лет. Оказалось, что процесс слияния этих объектов является одним из доминирующих в появлении новых, более крупных галактик. Согласно расчетам специалистов, средняя массивная галактика переживет еще около трех слияний в течение десяти миллиардов лет, что увеличит ее массу как минимум вдвое. Такой метод формирования новых галактик был известен и ранее, однако только на теоретическом уровне. Доказать его удалось только в этом исследовании.

Ранее космический телескоп НАСА «Хаббл» в ходе проекта CANDELS (Cosmic Assembly Near-infrared Deep Extragalactic Legacy Survey, «глубокий космический внегалактический обзор в ближнем инфракрасном диапазоне») заснял тысячи галактик на новом снимке в ультрафиолетовом свете.

Наука и техника,NASA,
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