Rutube взломали за два месяца до сбоев в работе

Гендиректор компании Positive Technologies Денис Баранов рассказал, что российский видеохостинг Rutube взломали за 2 месяца до сбоев в работе. Это была целевая хакерская атака.

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По словам специалиста, злоумышленники проникли в инфраструктуру сервиса, взломав учётные записи сотрудников. В течение двух месяцев, до 9 мая, когда начались сбои в работе Rutube, хакеры изучали внутреннее функционирование сервиса.

Урон от этой кибератаки мог быть более серьёзным, но вмешалась IT-служба видеохостинга: как только была заменена компрометация сервиса, специалисты сразу же начали отключать и изолировать все атакованные элементы инфраструктуры.