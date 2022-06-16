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59 минут назад

Топовый iPhone рекордно подешевел в России

Газета.Ru

Смартфон iPhone 13 Pro от американской компании Apple рекордно подешевел в российских магазинах электроники. Об этом сообщает Hi-Tech Mail.ru.

Топовый iPhone рекордно подешевел в России
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Отмечается, что примерно через девять месяцев после запуска официальных продаж гаджета в России он стал доступен для покупки за 74,5 тыс. руб. Некоторые российские ретейлеры готовы продать смартфон с последними разработками от Apple за чуть большую сумму, но все равно дешевле 80 тыс. руб.

Смартфон получил OLED-дисплей с частотой до 120 Гц, три основных камеры и фирменный процессор Apple A15 Bionic. В конце 2021 года новинку продавали по рекомендованной розничной цене от 99 990 руб.

К середине 2022 года в связи с решением Apple прекратить прямые продажи в России у официальных ретейлеров цена на iPhone 13 Pro заметно выросла по сравнению с рекомендованной.

Ранее сообщалось, что смартфон iPhone 12 Pro, выпущенный Apple осенью 2020 года, стал доступен в России по цене в 78 тыс. руб. Такие цены в российских онлайн-магазинах на этот гаджет последний раз фиксировали осенью 2021 года.

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