Топовый iPhone рекордно подешевел в России

Смартфон iPhone 13 Pro от американской компании Apple рекордно подешевел в российских магазинах электроники. Об этом сообщает Hi-Tech Mail.ru.

Отмечается, что примерно через девять месяцев после запуска официальных продаж гаджета в России он стал доступен для покупки за 74,5 тыс. руб. Некоторые российские ретейлеры готовы продать смартфон с последними разработками от Apple за чуть большую сумму, но все равно дешевле 80 тыс. руб.

Смартфон получил OLED-дисплей с частотой до 120 Гц, три основных камеры и фирменный процессор Apple A15 Bionic. В конце 2021 года новинку продавали по рекомендованной розничной цене от 99 990 руб.

К середине 2022 года в связи с решением Apple прекратить прямые продажи в России у официальных ретейлеров цена на iPhone 13 Pro заметно выросла по сравнению с рекомендованной.