Билл Гейтс связал отключение Internet Explorer с "чипированием" человечества

Один из основателей и бывший генеральный директор американской компании Microsoft Билл Гейтс высмеял решение IT-гиганта прекратить поддержку браузера Internet Explorer. Как сообщает Business Insider, миллиардер в шутку связал отключение программы с чипированием человечества.

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«Похоже, у нас наконец-то закончились чипы», — отметил Гейтс. Таким образом он ответил на запись американского телешоу The Daily Show, в котором вспомнили теории заговора о том, что вместе с вакциной от коронавируса людям вводят чип.

«Ух ты, Билл Гейтс призывает всех сделать прививку, а через год отключают Internet Explorer. Совпадение?» — говорилось в посте передачи.

В 2020–2021 годах в период пандемии в сети была крайне популярна теория о том, что Билл Гейтс виновен в распространении коронавируса и собирается вживить чипы населению всего мира, чтобы контролировать его. Утверждалось, что чипы распространяются через вакцины или с помощью вышек связи 5G.