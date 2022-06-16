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26 минут назад

Билл Гейтс нашел причину отключения Internet Explorer в "дефиците чипов для вакцинации"

Газета.Ru

Один из основателей и бывший генеральный директор американской компании Microsoft Билл Гейтс высмеял решение IT-гиганта прекратить поддержку браузера Internet Explorer. Как сообщает Business Insider, миллиардер в шутку связал отключение программы с чипированием человечества.

Билл Гейтс связал отключение Internet Explorer с "чипированием" человечества
Фото: Газета.руГазета.ру

«Похоже, у нас наконец-то закончились чипы», — отметил Гейтс. Таким образом он ответил на запись американского телешоу The Daily Show, в котором вспомнили теории заговора о том, что вместе с вакциной от коронавируса людям вводят чип.

«Ух ты, Билл Гейтс призывает всех сделать прививку, а через год отключают Internet Explorer. Совпадение?» — говорилось в посте передачи.

В 2020–2021 годах в период пандемии в сети была крайне популярна теория о том, что Билл Гейтс виновен в распространении коронавируса и собирается вживить чипы населению всего мира, чтобы контролировать его. Утверждалось, что чипы распространяются через вакцины или с помощью вышек связи 5G.

Ранее Гейтс раскритиковал популярность криптовалют у людей. По его словам, такое отношение к биткоину и другим криптоактивам связано с тем, что на рынке всегда существует «еще больший дурак», который купит актив «у другого дурака» в надежде перепродать его с наценкой и разбогатеть.

Наука и техника,Билл Гейтс,Microsoft,
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