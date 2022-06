Англичане подали в суд на Apple

Истец обвинил корпорацию в том, что одно из ее обновлений замедляет работу iPhone и сильнее разряжает батарею. Гатманн подал иск от лица 25 миллионов британских пользователей iPhone. В иске указаны следующие модели: iPhone 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, SE, 7, 7 Plus, 8, а также 8 Plus и iPhone X. Общая сумма иска достигает 929 миллионов долларов.