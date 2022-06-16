Англичане подали в суд на Apple

Активист Джастин Гатманн из Великобритании, который специализируется на защите прав потребителей, подал в суд на компанию Apple в британский Апелляционный трибунал по делу о конкуренции. Об этом пишет “Коммерсант”.

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Истец обвинил корпорацию в том, что одно из ее обновлений замедляет работу iPhone и сильнее разряжает батарею. Гатманн подал иск от лица 25 миллионов британских пользователей iPhone. В иске указаны следующие модели: iPhone 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, SE, 7, 7 Plus, 8, а также 8 Plus и iPhone X. Общая сумма иска достигает 929 миллионов долларов.

Речь идет об обновлении, которое было выпущено в 2017 году. По сообщению Apple оно должно было продлевать работу аккумулятора смартфонов. Но владельцы старых версий iPhone начали жаловаться на замедление работы устройств, более быструю разрядку батареи и прочие и проблемы. Критики считают, что компания намеренно замедляла работу старых моделей, чтобы подтолкнуть пользователей к покупке новых.

Это не первый такой иск против Apple. В 2017-м сама компания признала, что замедляет работу устаревших iPhone, чтобы предотвратить их внезапное отключение, отметив при этом, что никогда специально не сокращала срок службы устройств.