Англичане подали в суд на Apple

Активист Джастин Гатманн из Великобритании, который специализируется на защите прав потребителей, подал в суд на компанию Apple в британский Апелляционный трибунал по делу о конкуренции. Об этом пишет “Коммерсант”.
Истец обвинил корпорацию в том, что одно из ее обновлений замедляет работу iPhone и сильнее разряжает батарею. Гатманн подал иск от лица 25 миллионов британских пользователей iPhone. В иске указаны следующие модели: iPhone 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, SE, 7, 7 Plus, 8, а также 8 Plus и iPhone X. Общая сумма иска достигает 929 миллионов долларов.
Речь идет об обновлении, которое было выпущено в 2017 году. По сообщению Apple оно должно было продлевать работу аккумулятора смартфонов. Но владельцы старых версий iPhone начали жаловаться на замедление работы устройств, более быструю разрядку батареи и прочие и проблемы. Критики считают, что компания намеренно замедляла работу старых моделей, чтобы подтолкнуть пользователей к покупке новых.
Это не первый такой иск против Apple. В 2017-м сама компания признала, что замедляет работу устаревших iPhone, чтобы предотвратить их внезапное отключение, отметив при этом, что никогда специально не сокращала срок службы устройств.
Apple уже пришлось выплатить компенсации американским пользователям в размере 113 миллионов долларов в Аризоне и 500 миллионов в Калифорнии. В 2020 году иск по данному поводу подали европейские пользователи, российские клиенты тоже подавали иски к Apple.