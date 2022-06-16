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26 минут назад

Поблизости от Земли нашли многопланетную систему

Lenta.ru

Астрономы Массачусетского технологического института (США) и организаций из других стран обнаружили новую многопланетную систему поблизости от Солнечной системы, примерно в 33 световых годах от Земли. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Phys.org.

Поблизости от Земли нашли две планеты земного типа
Фото: NASANASA

Новая планетная система была первоначально идентифицирована зондом НАСА для исследования транзитных экзопланет (TESS). Этот аппарат предназначен для наблюдения за ближайшими и яркими звездами и обнаружения транзитов — периодических провалов в свете, которые могут сигнализировать о прохождении планеты на фоне светила.

Чтобы подтвердить, что сигналы, зафиксированные TESS, действительно исходили от двух вращающихся планет, исследователи просмотрели данные HIRES и CARMENES. Оба обзора измеряют лучевую скорость звезды, которая определяется для космического объекта, перемещающегося относительно луча зрения наблюдателя и подверженного, таким образом, эффекту Доплера. В случае звезды причиной ненулевой лучевой скорости является вращающееся вокруг него массивное небесное тело — например, планета.

Обнаружена одна из самых молодых нейтронных звезд

Две скалистые планеты земного типа вращаются вокруг карликовой красной звезды HD 260655. Они, вероятно, непригодны для жизни, поскольку их орбиты пролегают поблизости от светила, что делает температуру на их поверхности слишком высокой для существования жидкой воды. По данным TESS, внутренняя планета, получившая название HD 260655b, обращается вокруг звезды каждые 2,8 дня и примерно в 1,2 раза больше Земли. Вторая планета, HD 260655c, совершает оборот вокруг своей оси каждые 5,7 дня и в 1,5 раза больше Земли.

Внутренняя планета примерно в два раза массивнее Земли и немного плотнее нее, а внешняя планета имеет массу около трех масс Земли и имеет меньшую плотность. Поверхностная температура HD 260655b достигает 710 кельвинов (К), а температура HD 260655c составляет около 560 К.

Наука и техника,NASA,
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