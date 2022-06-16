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2 часа назад

Депутат Горелкин: YouTube и Google не переходят черту, после которой следует блокировка в РФ

Газета.Ruиещё 1

Замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин заявил, что Google и YouTube пока не переходят черту, после которой могла бы последовать блокировка в России. Об этом сообщает РИА "Новости". "Блокировка - это крайняя мера, и YouTube и ресурсы Google эту грань разумного не переходят, хотя нативно участвуют в информационной войне. Мы не заинтересованы в блокировках, мы хотим равных условий для всех в российском сегменте", - сказал он. Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что российских пользователей не будут лишать доступа к видеохостингу YouTube. По его словам, отключение возможно только в случае того, когда соцсеть используется для навязывания враждебной для России информационной повестки. В марте этого года Роскомнадзор заблокировал в России доступ к Instagram и Facebook. Также был ограничен доступ к Twitter.

Депутат Горелкин: YouTube и Google не переходят черту, после которой следует блокировка в РФ
Фото: РамблерРамблер
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