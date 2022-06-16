В Китае заявляют о возможном обнаружении «внеземных цивилизаций»

Китай утверждает, что его огромный телескоп «Sky Eye», возможно, уловил следовые сигналы от далекой инопланетной цивилизации, согласно недавно опубликованному и впоследствии удаленному отчету китайских ученых.

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Астрономы из Пекинского центра нормальных исследований Согласно отчету, опубликованному во вторник (14 июня) в официальной газете Министерства науки Китая Science and Technology Daily, университет обнаружил «несколько случаев возможных технологических следов и внеземных цивилизаций из-за пределов Земли». и технологии.

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Сигналы были уловлены китайским сферическим радиотелескопом с пятисотметровой апертурой (FAST) по прозвищу «Небесный глаз», который является крупнейшим радиотелескопом в мире.

Компания Sky Eye начала сканировать глубокий космос в поисках радиосигналов, которые могут указывать на внеземную жизнь, в 2019 году. Проанализировав эти данные в 2020 году, исследователи заявили, что обнаружили два подозрительных узкополосных, потенциально искусственных радиосигнала.

Затем, в 2022 году, целенаправленное исследование известных экзопланет обнаружило еще один странный узкополосный радиосигнал, доведя счет до трех.

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Поскольку сигналы представляют собой узкополосные радиоволны, которые обычно используются только самолетами и спутниками человека, они могли быть произведены по инопланетной технологии. Однако ученые говорят, что их выводы являются предварительными и к ним следует относиться с осторожностью, пока анализ не будет завершен.

«Это несколько узкополосных электромагнитных сигналов, отличных от прошлых, и в настоящее время команда работает над дальнейшими исследованиями. расследование», — сказал Чжан Тунцзе, главный научный сотрудник Китайской исследовательской группы внеземных цивилизаций Пекинского педагогического университета, Science and Technology Daily.

«Возможно, что подозрительный сигнал является каким-то уровень радиопомех также очень высок, и его необходимо дополнительно подтвердить и исключить. Это может быть долгий процесс».

После публикации отчет быстро распространился по китайским социальным сетям. сеть Weibo и была подхвачена рядом других государственных СМИ. Причины его внезапного удаления неясны.

Это не первый случай, когда ученых сбивают с толку радиоволны из глубокого космоса.

В августе 1977 года SETI ( В поисках внеземного разума) поиск, проведенный телескопом «Большое ухо» Университета штата Огайо, зафиксировал невероятно сильный электромагнитный всплеск продолжительностью в минуту, который вспыхивал с частотой, которую, по мнению ученых, могли использовать инопланетные цивилизации.

При обнаружении сигнал на распечатке данных, ученый, работавший в ту ночь с телескопом, Джерри Эхман, поспешно нацарапал «Вау!» красной ручкой на странице, что дало известное название обнаружению.

Последующие поиски в одной и той же области космоса вернулись с пустыми руками, и более поздние исследования показали, что сигнал мог исходить от Солнцеподобная звезда, расположенная в созвездии Стрельца, ранее сообщала Live Science. Тем не менее, источник сигнала до сих пор остается загадкой.

Китайские астрономы стремятся исключить радиопомехи, потому что в недавнем прошлом они, как известно, подстерегали ученых, охотящихся за инопланетянами. В 2019 году астрономы заметили сигнал, направленный на Землю от Проксимы Центавра — ближайшей звездной системы к нашему Солнцу (находящейся примерно в 4,2 световых года ) и являющейся домом как минимум для одной потенциально обитаемой планеты.

Сигнал был узкополосная радиоволна, обычно связанная с объектами, созданными человеком, что привело ученых к захватывающей возможности того, что она исходит от инопланетной технологии.

Однако новые исследования, опубликованные два года спустя, показали, что сигнал был Live Science ранее сообщала, что, скорее всего, вызвана неисправностью человеческих технологий.

Точно так же другой известный набор сигналов, который когда-то считался исходящим от инопланетян, был обнаружен между 2011 и 2014 годами, но на самом деле был создан учеными. разогревая их обеды в микроволновке.

Тонджи добавил, что его команда планирует проводить повторные наблюдения за странными сигналами, чтобы окончательно исключить любые радиопомехи и получить о них как можно больше информации.

«Мы с нетерпением ждем. [ Телескоп FAST] был первым, кто обнаружил и подтвердил существование внеземных цивилизаций», — сказал Тунцзе газете Science and Technology Daily.

Несоответствие между размером и возрастом Вселенной и очевидным отсутствие разумных форм жизни за пределами Земли – так называемый парадокс Ферми – уже давно беспокоит ученых.