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1 час назад

Ученые нашли в Кузбассе древнее краснокнижное насекомое

Vse42.ru

На территории Кемеровской области было обнаружено уникальное насекомое, местом обитания которого стала самая высокая точка Горной Шории.

Ученые нашли в Кузбассе древнее краснокнижное насекомое
Фото: Vse42.ruVse42.ru

Доктор биологических наук Николай Скалон рассказал, что в Шерегеше найдено очень древнее насекомое с необычным названием – тараканосверчок Правдина. Оно поселилось на горе Мустаг.

Причем, по словам ученого, данный вид полутаракана и полусверчка живет на Алтае, а также в Северной Америке.

– Таких насекомых больше нигде нет, а другие насекомые встречаются тысячами видов одной систематической группы, – добавил Скалон.

Профессор также подчеркнул, что территория обитания даже одного такого тараканосверчка уже требует бережного отношения и должна находиться под охраной.

Напомним, как писала редакция VSE42.Ru в апреле, нехарактерные для Кузбасса редкие животные попали в фотоловушку.

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