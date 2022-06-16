Ученые нашли в Кузбассе древнее краснокнижное насекомое

На территории Кемеровской области было обнаружено уникальное насекомое, местом обитания которого стала самая высокая точка Горной Шории.

Фото: Vse42.ru Vse42.ru

Доктор биологических наук Николай Скалон рассказал, что в Шерегеше найдено очень древнее насекомое с необычным названием – тараканосверчок Правдина. Оно поселилось на горе Мустаг.

Причем, по словам ученого, данный вид полутаракана и полусверчка живет на Алтае, а также в Северной Америке.

– Таких насекомых больше нигде нет, а другие насекомые встречаются тысячами видов одной систематической группы, – добавил Скалон.

Профессор также подчеркнул, что территория обитания даже одного такого тараканосверчка уже требует бережного отношения и должна находиться под охраной.