Ученые нашли в Кузбассе древнее краснокнижное насекомое

На территории Кемеровской области было обнаружено уникальное насекомое, местом обитания которого стала самая высокая точка Горной Шории.
Доктор биологических наук Николай Скалон рассказал, что в Шерегеше найдено очень древнее насекомое с необычным названием – тараканосверчок Правдина. Оно поселилось на горе Мустаг.
Причем, по словам ученого, данный вид полутаракана и полусверчка живет на Алтае, а также в Северной Америке.
– Таких насекомых больше нигде нет, а другие насекомые встречаются тысячами видов одной систематической группы, – добавил Скалон.
Профессор также подчеркнул, что территория обитания даже одного такого тараканосверчка уже требует бережного отношения и должна находиться под охраной.
Напомним, как писала редакция VSE42.Ru в апреле, нехарактерные для Кузбасса редкие животные попали в фотоловушку.