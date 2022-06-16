Гинцбург назвал срок разработки вакцины от натуральной оспы в РФ

«Можно с помощью аденовирусных векторов, на основе которых был сделан «Спутник V», постараться сделать <...> вакцину свою. Нам 10 лет не понадобится, надеюсь, если мы получим такое задание, то мы его сможем выполнить в течение трех-семи месяцев», – цитирует Гинцбурга ТАСС.