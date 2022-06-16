Ученые назвали самое полезное пиво

Ученые Нового университета Лиссабона в Португалии показали, что пиво может благотворно влиять на микробиом кишечника, снижая риск кишечных заболеваний. В то же время авторы пилотного исследования (с небольшим количеством участников), опубликовавшие результаты в ACS Journal of Agriculture and Food Chemistry, рекомендуют употреблять безалкогольное пиво, поскольку спиртное даже в малых дозах является вредным для организма.

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В двойном слепом контролируемом испытании участвовали 22 здоровых мужчины, их разделили на две группы, в одной из которых участники выпивали 11 унций, или 330 миллилитров, лагера (алкогольного или безалкогольного) за ужином в течение четырех недель. Во время исследования специалисты отслеживали такие показатели здоровья как вес, индекс массы тела и биохимические маркеры состояния сердца и метаболизма. Микробиоту кишечника анализировали с помощью секвенирования гена 16S рРНК, участвующего в сборке рибосом у прокариотических организмов.

Хотя показатели здоровья не изменились, у обеих групп наблюдалось увеличение бактериального разнообразия в кишечнике и большой уровень фекальной щелочной фосфатазы, что указывало на улучшение функционирования ЖКТ.

Предыдущее перекрестное исследование продемонстрировало, что употребление безалкогольного светлого пива мужчинами и женщинами в течение 30 дней приводило к увеличению разнообразия микробиома кишечника. Однако в случае алкогольного напитка такого эффекта не наблюдалось.