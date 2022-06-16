Роскосмос представил трамвай

В среду, 15 июня 2022 года, Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ, входит в Роскосмос) поставил первый из 30-ти низкопольных трамвайных вагонов модели 71-628 в город Челябинск. Он уникален по своей внутренней комплектации и внешнему виду.

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«Встречайте - это наш "ракетный" трамвай производства Роскосмоса, - презентовал новый челябинский трамвай генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин в своем телеграм-канале. - Элегантный, современный и, главное, отечественный, а не из иностранных комплектующих, как некоторые наши конкуренты делали до поры».

Как сообщили в госкорпорации Роскосмос, изготовленный для Челябинска трамвайный вагон имеет не только усовершенствованный экстерьер, такой как уникальная современная маска, но и интерьер, имеющий контурную подсветку пассажирского салона, удобную эргономику кабины водителя, а также кондиционер, предназначенный для очистки и охлаждения воздуха.

«В условиях санкций и бегства из России трусливых наших и чужих олигархов, прихватывающих с полочки свои модные бренды, мы решили им противопоставить классную отечественную продукцию. Нет, не в ущерб нашему профильному ракетно-космическому производству, а в дополнение к нему», - подчеркнул Рогозин.

По его словам, в освободившихся после модернизации цехах теперь производят различное добычное и энергооборудование (турбонасосы, газотурбинные агрегаты, флот ГРП и пр.), медтехнику, системы управления для АЭС, опреснительные заводы и трамваи-красавцы.