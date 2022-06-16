Блогер посчитал, сколько раз можно реально открыть и закрыть Samsung Z Flip

Смартфон с гнущимся экраном Samsung Galaxy Z Flip 3 выдерживает 418 503 раскрытий. Об этом со ссылкой на эксперимент польского YouTube-блогера Mr.Keybrd сообщило издание GizmoChina.

Фото: Samsung Samsung

Эксперимент, в котором блогер опытным путем выяснил предел ресурсоемкости механизмов смартфона, проводился в прямом эфире с 8 по 13 июня. В последний день Samsung Galaxy Z Flip 3 сломался после 418 503-го открытия.

Вопреки ожиданиям, из строя вышел не экран, не выдержавший стольких сгибов, а шарнирный механизм. После 418 503-го открытия он перестал фиксироваться в каком либо положении: закрытом или открытом.

Результат, который смартфон показал в тесте польского блогера, вдвое превосходит официальное заявление Samsung. Согласно данным производителя, шарнир способен выдержать около 200 тыс. итераций.

После того, как шарнир смартфона вышел из строя, Mr.Keybrd решил также протестировать конструкцию на влагоустойчивость. Как показал опыт, смартфон не перестает работать после погружения в воду даже при выработке ресурса складного механизма.