Марсоход прислал фотографию балансирующего камня

Марсоход Perseverance прислал фотографию валуна на Марсе, который будто «балансирует» на гладкой скале. Снимок опубликован NASA, пишет «Газета.ру».

Фото: NASA NASA

По данным издания, фотография необычных марсианских скал была сделана 12 июня основной камерой марсохода. На снимке видна «слоистая» скала с каменной аркой, а также круглый валун, балансирующий на гладком камне.

Журналисты обратили внимание на то, что необычный снимок похож на кадр из фильма.

Марсоход Perseverance с февраля 2021 года ведет исследование кратера Езеро – 49-километровой области, образовавшейся в результате падения метеорита примерно 4 млрд лет назад.