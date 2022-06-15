Марсоход прислал фотографию балансирующего камня

Марсоход Perseverance прислал фотографию валуна на Марсе, который будто «балансирует» на гладкой скале. Снимок опубликован NASA, пишет «Газета.ру».
По данным издания, фотография необычных марсианских скал была сделана 12 июня основной камерой марсохода. На снимке видна «слоистая» скала с каменной аркой, а также круглый валун, балансирующий на гладком камне.
Журналисты обратили внимание на то, что необычный снимок похож на кадр из фильма.
Марсоход Perseverance с февраля 2021 года ведет исследование кратера Езеро – 49-километровой области, образовавшейся в результате падения метеорита примерно 4 млрд лет назад.
Ранее в NASA сообщили, что Perseverance сумел впервые получить кислород из атмосферы красной планеты. Испытание прошло 20 апреля, кислород был получен благодаря устройству Moxie. В NASA уверены, что удачный эксперимент открывает широкие перспективы и такие устройства смогут однажды обеспечить астронавтов воздухом для дыхания.