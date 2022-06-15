В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+29° в 
USD 56.66EUR 59.12
Войти в почту
19 минут назад

Марсоход прислал фотографию балансирующего камня

Елена Прошина

Марсоход Perseverance прислал фотографию валуна на Марсе, который будто «балансирует» на гладкой скале. Снимок опубликован NASA, пишет «Газета.ру».

Марсоход прислал фотографию балансирующего камня
Фото: NASANASA

По данным издания, фотография необычных марсианских скал была сделана 12 июня основной камерой марсохода. На снимке видна «слоистая» скала с каменной аркой, а также круглый валун, балансирующий на гладком камне.

Журналисты обратили внимание на то, что необычный снимок похож на кадр из фильма.

Марсоход Curiosity сфотографировал нечто, похожее на цветы или шипы на Марсе

Марсоход Perseverance с февраля 2021 года ведет исследование кратера Езеро – 49-километровой области, образовавшейся в результате падения метеорита примерно 4 млрд лет назад.

Ранее в NASA сообщили, что Perseverance сумел впервые получить кислород из атмосферы красной планеты. Испытание прошло 20 апреля, кислород был получен благодаря устройству Moxie. В NASA уверены, что удачный эксперимент открывает широкие перспективы и такие устройства смогут однажды обеспечить астронавтов воздухом для дыхания.

Наука и техника,NASA,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители