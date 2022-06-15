«Мегафон» протестирует технологии интернета вещей в электроэнергетике

В рамках соглашения планируется внедрение инновационных продуктов в области электроэнергетики и тестирование цифровых решений в пилотных проектах. Об этом сообщает пресс-служба компании «Мегафон».

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«С «Россети Ленэнерго» нас связывает давнее сотрудничество в области услуг мобильной и фиксированной связи. Мы видим, что партнеры активно внедряют цифровые решения в свои процессы, и готовы предложить актуальные продукты, направленные на качественные коммуникации с клиентами, защиту от киберугроз и решение других задач», — сказал генеральный директор компании «Мегафон» Хачатур Помбухчан.

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Он также подчеркнул, что сервисы «Мегафона» созданы на базе российского ПО и сертифицированы по самым высоким стандартам, что гарантирует качественную работу даже в меняющихся условиях.

В свою очередь генеральный директор ПАО «Россети Ленэнерго» Игорь Кузьмин отметил, что соглашение о сотрудничестве поможет повысить эффективность разработки и внедрения новых продуктов, так как применение современных информационных технологий в энергетическом комплексе — важнейшее направление для дальнейшего развития отрасли.

«Мы строим высокоавтоматизированные объекты, создаем интеллектуальные сети, все большее значение приобретает укрепление информационной безопасности. Активное сотрудничество со столь крупными провайдерами IT-услуг и сервисов, как «Мегафон», — значимый фактор в эффективности разработки и внедрения новых продуктов и технологий в электросетевой комплекс предприятия», — добавил Игорь Кузьмин.

В рамках сотрудничества, «Мегафон» заявил о готовности предоставить партнерам цифровые решения для взаимодействия с клиентами.

«Например, сервис «Интеллектуальная обработка вызовов», позволяющий автоматизировать работу контактного центра, настроить информирование клиентов и освободить сотрудников от части рутинных задач, решение «Мегафон Таргет», при помощи которого легко настроить информирование клиентов по СМС. Для удобства регистрации и входа на сайты сетевых компаний «Мегафон» готов внедрить решение «Мобильный ID», которое обеспечивает простую идентификацию по номеру телефона без запоминания логинов и паролей», — подчеркивается в сообщении.