Теория большего дурака: Билл Гейтс объяснил популярность NFT и криптовалют

Основатель Microsoft Билл Гейтс попытался объяснить популярность криптовалют и NFT-токенов. По его словам, она обусловлена так называемой «теорией большего дурака» — согласно ей, в мире всегда есть человек, который купит товар у другого человека по высокой цене в надежде перепродать актив по ещё более высокой стоимости.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Миллиардер, известный своим большим вкладом в благотворительность, с иронией прокомментировал один из самых популярных NFT-токенов — изображение шимпанзе в человеческом костюме.

Очевидно, что дорогие цифровые изображения обезьян значительно улучшат мир.