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1 час назад

Google побила собственный рекорд

Мария Иванова

Компания Google поставила новый рекорд в области математических технологий: инженеры смогли рассчитать 100 триллионов знаков числа пи при помощи специальной программы под названием y-cruncher. Этот результат превосходит предыдущий рекорд корпорации в три раза — в 2019 году точность расчетов составила 31,4 триллиона знаков.

Google побила собственный рекорд
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Вычисления проводились на мощнейшей машине, оборудованной 128 процессорами и 864 гигабайтами оперативной памяти. Даже при столь производительной конфигурации на расчеты потребовалось 157 дней и 43,5 петабайта данных. Программный код, использованный для эксперимента, Google выложила в открытый доступ на платформе GitHub.

Наука и техника,Google,
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