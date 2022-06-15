Google побила собственный рекорд

Компания Google поставила новый рекорд в области математических технологий: инженеры смогли рассчитать 100 триллионов знаков числа пи при помощи специальной программы под названием y-cruncher. Этот результат превосходит предыдущий рекорд корпорации в три раза — в 2019 году точность расчетов составила 31,4 триллиона знаков.

Вычисления проводились на мощнейшей машине, оборудованной 128 процессорами и 864 гигабайтами оперативной памяти. Даже при столь производительной конфигурации на расчеты потребовалось 157 дней и 43,5 петабайта данных. Программный код, использованный для эксперимента, Google выложила в открытый доступ на платформе GitHub.