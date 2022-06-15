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1 час назад

Марсоход Perseverance прислал странную фотографию "балансирующего" на скале валуна

Газета.Ru

Аппарат Perseverance прислал фотографию необычных марсианских скал. Снимки были опубликованы на сайте NASA.

Марсоход прислал странное фото "балансирующего" на скале валуна
Фото: NASANASA

Снимок был сделан 12 июня основной камерой марсохода, Mastcam-Z. На нем видны скалы причудливой формы: каменная арка с выраженными слоями и небольшой валун, балансирующий на гладкой небольшой скале. Кадр столь необычен, что многие наблюдатели и журналисты считают, что он похож на скриншот из кино.

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Марсоход Perseverance с февраля 2021 года ведет исследование кратера Езеро – 49-километровой области, образовавшейся в результате падения метеорита примерно 4 млрд лет назад. Затем кратер превратился в озеро, в него начала впадать река, которая периодически становилась бурной и могла перетаскивать большие валуны.

Помимо исследований на месте, аппарат запечатывает образцы грунта для дальнейшей отправки на Землю в ходе автоматической миссии.

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Наука и техника,NASA,
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