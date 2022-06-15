Марсоход прислал странное фото "балансирующего" на скале валуна

Аппарат Perseverance прислал фотографию необычных марсианских скал. Снимки были опубликованы на сайте NASA.

Фото: NASA NASA

Снимок был сделан 12 июня основной камерой марсохода, Mastcam-Z. На нем видны скалы причудливой формы: каменная арка с выраженными слоями и небольшой валун, балансирующий на гладкой небольшой скале. Кадр столь необычен, что многие наблюдатели и журналисты считают, что он похож на скриншот из кино.

Марсоход Perseverance с февраля 2021 года ведет исследование кратера Езеро – 49-километровой области, образовавшейся в результате падения метеорита примерно 4 млрд лет назад. Затем кратер превратился в озеро, в него начала впадать река, которая периодически становилась бурной и могла перетаскивать большие валуны.

Помимо исследований на месте, аппарат запечатывает образцы грунта для дальнейшей отправки на Землю в ходе автоматической миссии.