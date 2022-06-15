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22 минуты назад

OLED-телевизоры могут подешеветь

Мария Иванова

Портал FlatpanelsHD со ссылкой на корейскую газету Biz Chosun сообщает, что китайский производитель дисплеев BOE готовит к выпуску линейку панелей для OLED-телевизоров диагональю от 55 до 95 дюймов. По прогнозам аналитиков, этот релиз позволит компании забрать примерно 5% от глобального оборота телевизоров данного класса, что создаст жесткую конкуренцию между BOE и нынешним лидером рынка — LG.

OLED-телевизоры могут подешеветь
Фото: ТАССТАСС

Эксперты полагают, что BOE начнет продажу своей продукции по заниженной цене, чтобы подточить позицию LG. Это может привести к началу ценовой войны, результатом которой станет значительное снижение цен на дорогостоящие OLED-телевизоры от LG и появление более бюджетных предложений от других компаний.

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