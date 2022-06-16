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1 час назад

Ученые обнаружили в пакетиках с чаем неприятный «ингредиент»

Gismeteoиещё 2

Немецкие ученые проанализировали ДНК, содержащиеся в чайных пакетиках, купленных в обычном магазине. В итоге были найдены генетические следы тысяч насекомых. В каждом пакетике — более 200 частиц, причем больше всего их было в зеленом чае.

Ученые обнаружили в пакетиках с чаем неприятный «ингредиент»
Фото: the-chinese-tea-companythe-chinese-tea-company

Как ДНК насекомых попадают в чай?

Все достаточно просто — ДНК остаются на чайных листах даже после того, как жук просто немного погрыз лист. И они сохраняются в измельченном чае вплоть до его попадания в вашу чашку.

Зачем нужны такие исследования?

Отметим, что ученые проводили исследование не с целью запугать любителей чая, а ради важной миссии — оценки богатства биоразнообразия экосистем. Так, по «набору» ДНК насекомых, можно даже определить, где был собран чайный лист.

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