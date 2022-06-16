Ученые обнаружили в пакетиках с чаем неприятный «ингредиент»

Немецкие ученые проанализировали ДНК, содержащиеся в чайных пакетиках, купленных в обычном магазине. В итоге были найдены генетические следы тысяч насекомых. В каждом пакетике — более 200 частиц, причем больше всего их было в зеленом чае.
Как ДНК насекомых попадают в чай?
Все достаточно просто — ДНК остаются на чайных листах даже после того, как жук просто немного погрыз лист. И они сохраняются в измельченном чае вплоть до его попадания в вашу чашку.
Зачем нужны такие исследования?
Отметим, что ученые проводили исследование не с целью запугать любителей чая, а ради важной миссии — оценки богатства биоразнообразия экосистем. Так, по «набору» ДНК насекомых, можно даже определить, где был собран чайный лист.