Adobe тестирует бесплатную версию Photoshop

Как сообщает издание The Verge, на территории Канады началось открытое тестирование бесплатной браузерной версии графического редактора Adobe Photoshop. На данный момент приложение доступно всем канадским пользователям, владеющим учетной записью Adobe.
Сам разработчик продвигает браузерный редактор как freemium-программу: хотя сейчас приложение предлагает все те же функции, что и платная версия Photoshop, позднее часть инструментов будет заперта за пейволлом. Adobe утверждает, что ключевые функции редактора останутся бесплатными, чтобы обеспечить пользователям комфортную точку вхождения в дорогостоящий сервис, однако не уточняет, какие именно функции считаются «ключевыми».
Компания пока не рассказала, появится ли браузерный Photoshop за пределами Канады и когда планируется ввод платной подписки.