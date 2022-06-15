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27 минут назад

Adobe тестирует бесплатную версию Photoshop

Мария Иванова

Как сообщает издание The Verge, на территории Канады началось открытое тестирование бесплатной браузерной версии графического редактора Adobe Photoshop. На данный момент приложение доступно всем канадским пользователям, владеющим учетной записью Adobe.

Adobe тестирует бесплатную версию Photoshop
Фото: AdobeAdobe

Сам разработчик продвигает браузерный редактор как freemium-программу: хотя сейчас приложение предлагает все те же функции, что и платная версия Photoshop, позднее часть инструментов будет заперта за пейволлом. Adobe утверждает, что ключевые функции редактора останутся бесплатными, чтобы обеспечить пользователям комфортную точку вхождения в дорогостоящий сервис, однако не уточняет, какие именно функции считаются «ключевыми».

Компания пока не рассказала, появится ли браузерный Photoshop за пределами Канады и когда планируется ввод платной подписки.

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