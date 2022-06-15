Adobe тестирует бесплатную версию Photoshop

Сам разработчик продвигает браузерный редактор как freemium-программу: хотя сейчас приложение предлагает все те же функции, что и платная версия Photoshop, позднее часть инструментов будет заперта за пейволлом. Adobe утверждает, что ключевые функции редактора останутся бесплатными, чтобы обеспечить пользователям комфортную точку вхождения в дорогостоящий сервис, однако не уточняет, какие именно функции считаются «ключевыми».