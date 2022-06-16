Как выбрать микроволновую печь: все секреты СВЧ

Без микроволновой печи не обходится почти ни одна кухня: удобство этого прибора в повседневной жизни сложно переоценить. Но сейчас на рынке можно найти устройства от такого количество производителей, что выбрать микроволновку порой очень сложно. Специально для этого мы подготовили краткую инструкцию, где рассказали обо всем, что нужно знать перед покупкой микроволновой печи.

Фото: Samsung Samsung

Тип микроволновой печи

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Прежде всего, перед покупкой желательно решить, какой тип печи подойдет вам лучше всего. Микроволновки можно разделить на три обширные категории, и самая распространенная из них — т.н. соло-печи. Самые простые, стандартные модели без каких-либо продвинутых функций. Они могут помочь разморозить полуфабрикаты, подогреть холодную еду или приготовить какое-нибудь простое блюдо, вроде яичницы или кекса в кружке.

Следующая группа — это микроволновые печи с грилем. Подобные модели способны запекать ингредиенты до хрустящей корочки, благодаря чему блюда получаются более аппетитными. Однако важно учитывать, что грили тоже бывают разными. ТЭНовые работают за счет трубчатых электронагревателей и нуждаются в регулярной чистке, тогда как кварцевые грили поджаривают продукты при помощи специальной лампы. Как утверждает издание «Лайфхакер», второй вариант предпочтительнее: кварцевые грили разогреваются быстрее и мощнее аналогов.

Наконец, конвекционные печи оснащены вентиляторами, которые равномерно распределяют потоки горячего воздуха и позволяют микроволновке выполнять функции миниатюрного духового шкафа. Благодаря конвекции можно заниматься всякой выпечкой, от булочек и пиццы до полноценных пирогов.

Мощность и объем камеры микроволновой печи

Здесь все просто: чем мощнее микроволновка, тем быстрее она способна разогреть продукты. Как правило, мощность микроволновых печей, предназначенных для домашнего использования, находится в диапазоне 700-1500 Вт. Конечно, реальные цифры всегда будут чуть ниже номинальных, но в этом нет ничего страшного: для повседневной работы на кухне вам вряд ли понадобится более 1000 Вт. Так как некоторые микроволновки совмещают гриль и конвекцию, учтите, что они будут потреблять гораздо больше энергии — лучше заранее проверьте, выдержит ли кухонная проводка высокую нагрузку.

Что касается объема, который в среднем варьируется от 15 до 40 литров, все зависит от ваших предпочтений. Например, если вы не собираетесь запекать рыбу или птицу целиком, то вполне можно обойтись малым объемом: он не сделает погоды, так как вы все равно будете разогревать еду порциями.

Так, магазин техники DNS приводит следующие рекомендации по выбору объема микроволновки.

На одного или двух человек — до 20 литров.

На три или четыре человека — 20-30 литров.

На четырех человек и далее — 30-40 литров.

Внутреннее покрытие камеры

От материала, которым покрыта камера, будет зависеть простота обслуживания и чистки прибора. Опять же, на выбор есть несколько вариантов.

Акрил или эмаль. Самая бюджетная, но в то же время самая недолговечная опция, так как покрытие портится в результате воздействия высоких температур. Создавшийся таким образом нагар не получится отмыть, из-за чего внешний вид печи перманентно пострадает.

Самая бюджетная, но в то же время самая недолговечная опция, так как покрытие портится в результате воздействия высоких температур. Создавшийся таким образом нагар не получится отмыть, из-за чего внешний вид печи перманентно пострадает. Нержавеющая сталь. Надежный материал, но отмывать его от засохшего жира и другого мусора придется при помощи специальных чистящих средств.

Надежный материал, но отмывать его от засохшего жира и другого мусора придется при помощи специальных чистящих средств. Керамика. Премиальный тип покрытия. Дорогой и довольно хрупкий, зато крайне простой в обслуживании: из-за гладкости материала к нему почти ничего не прилипает.

Способ установки

По способу установки микроволновые печи делятся на две разновидности — отдельно стоящие и встраиваемые. Первые можно расположить практически где угодно: хоть на обеденном столе, хоть на рабочей поверхности кухни — лишь бы хватило свободного пространства. Плюс их легко переставить в другое место или взять с собой, если вы соберетесь переезжать.

Встраиваемые микроволновые печи, как можно догадаться по названию, встраиваются прямо в кухонный гарнитур: обычно их размещают в отдельном шкафчике или рядом с другой техникой. Такие модели не получится переместить в любой удобный момент, зато они гораздо лучше вписываются в интерьер кухни.

Тип управления

От типа управления зависит, при помощи чего вы будете пользоваться микроволновкой. Какого-то единственно верного варианта нет: выбирайте тот, который будет наиболее удобным и комфортным для вас.

Механическое. Один из самых популярных вариантов — это два больших колеса на лицевой панели, которые задают время работы и мощность. Неплохо подойдет для пожилых людей и тех, кто не слишком хорошо владеет технологиями.

Один из самых популярных вариантов — это два больших колеса на лицевой панели, которые задают время работы и мощность. Неплохо подойдет для пожилых людей и тех, кто не слишком хорошо владеет технологиями. Электронное. Отдельные кнопки и, чаще всего, небольшой дисплей, показывающий время или другие параметры. Микроволновые печи с электронным управлением могут пострадать от скачков напряжения — имейте это в виду.

Отдельные кнопки и, чаще всего, небольшой дисплей, показывающий время или другие параметры. Микроволновые печи с электронным управлением могут пострадать от скачков напряжения — имейте это в виду. Сенсорное. То же самое, только вместо физических кнопок — сенсорный дисплей. Самый стильный и дорогостоящий вариант. Желательно использовать при наличии защиты от перепадов напряжения, иначе управление также может пострадать.

Дополнительные функции

Наконец, многие микроволновки предлагают набор дополнительных функций, которые часто оказываются одной из главных причин высоких наценок. Если вам не нужны подобные мелочи, то переплачивать за них нет смысла — но на практике некоторые из них действительно могут пригодиться. Вот несколько популярных примеров.