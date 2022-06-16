Как выбрать микроволновую печь: все секреты СВЧ

Без микроволновой печи не обходится почти ни одна кухня: удобство этого прибора в повседневной жизни сложно переоценить. Но сейчас на рынке можно найти устройства от такого количество производителей, что выбрать микроволновку порой очень сложно. Специально для этого мы подготовили краткую инструкцию, где рассказали обо всем, что нужно знать перед покупкой микроволновой печи.
Прежде всего, перед покупкой желательно решить, какой тип печи подойдет вам лучше всего. Микроволновки можно разделить на три обширные категории, и самая распространенная из них — т.н. соло-печи. Самые простые, стандартные модели без каких-либо продвинутых функций. Они могут помочь разморозить полуфабрикаты, подогреть холодную еду или приготовить какое-нибудь простое блюдо, вроде яичницы или кекса в кружке.
Следующая группа — это микроволновые печи с грилем. Подобные модели способны запекать ингредиенты до хрустящей корочки, благодаря чему блюда получаются более аппетитными. Однако важно учитывать, что грили тоже бывают разными. ТЭНовые работают за счет трубчатых электронагревателей и нуждаются в регулярной чистке, тогда как кварцевые грили поджаривают продукты при помощи специальной лампы. Как утверждает издание «Лайфхакер», второй вариант предпочтительнее: кварцевые грили разогреваются быстрее и мощнее аналогов.
Наконец, конвекционные печи оснащены вентиляторами, которые равномерно распределяют потоки горячего воздуха и позволяют микроволновке выполнять функции миниатюрного духового шкафа. Благодаря конвекции можно заниматься всякой выпечкой, от булочек и пиццы до полноценных пирогов.
Здесь все просто: чем мощнее микроволновка, тем быстрее она способна разогреть продукты. Как правило, мощность микроволновых печей, предназначенных для домашнего использования, находится в диапазоне 700-1500 Вт. Конечно, реальные цифры всегда будут чуть ниже номинальных, но в этом нет ничего страшного: для повседневной работы на кухне вам вряд ли понадобится более 1000 Вт. Так как некоторые микроволновки совмещают гриль и конвекцию, учтите, что они будут потреблять гораздо больше энергии — лучше заранее проверьте, выдержит ли кухонная проводка высокую нагрузку.
Что касается объема, который в среднем варьируется от 15 до 40 литров, все зависит от ваших предпочтений. Например, если вы не собираетесь запекать рыбу или птицу целиком, то вполне можно обойтись малым объемом: он не сделает погоды, так как вы все равно будете разогревать еду порциями.
Так, магазин техники DNS приводит следующие рекомендации по выбору объема микроволновки.
От материала, которым покрыта камера, будет зависеть простота обслуживания и чистки прибора. Опять же, на выбор есть несколько вариантов.
По способу установки микроволновые печи делятся на две разновидности — отдельно стоящие и встраиваемые. Первые можно расположить практически где угодно: хоть на обеденном столе, хоть на рабочей поверхности кухни — лишь бы хватило свободного пространства. Плюс их легко переставить в другое место или взять с собой, если вы соберетесь переезжать.
Встраиваемые микроволновые печи, как можно догадаться по названию, встраиваются прямо в кухонный гарнитур: обычно их размещают в отдельном шкафчике или рядом с другой техникой. Такие модели не получится переместить в любой удобный момент, зато они гораздо лучше вписываются в интерьер кухни.
От типа управления зависит, при помощи чего вы будете пользоваться микроволновкой. Какого-то единственно верного варианта нет: выбирайте тот, который будет наиболее удобным и комфортным для вас.
Наконец, многие микроволновки предлагают набор дополнительных функций, которые часто оказываются одной из главных причин высоких наценок. Если вам не нужны подобные мелочи, то переплачивать за них нет смысла — но на практике некоторые из них действительно могут пригодиться. Вот несколько популярных примеров.