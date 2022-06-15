Сбылось предсказание российского ученого о загадочной тени

«Понятие «черная дыра» для теоретика и наблюдателя отличается, — говорит Захаров. — Для теоретика черная дыра — это определенная метрика, описывающая пространство-время и являющаяся «вакуумным» решением уравнений Эйнштейна с определенными свойствами. Для наблюдателя черная дыра — это темное пятно или, иными словами, тень, по размерам и форме которой можно определить ее спин и позиционный угол, характеризующий положение удаленного наблюдателя. Предполагая, что фотоны только искривляются гравитационным полем черной дыры, но не рассеиваются вблизи ее окрестности, мы описали размер и форму тени — то есть темной области для удаленного наблюдателя. Мы предположили: если, как считают астрономы, в Галактическом центре находится черная дыра с массой порядка 4 млн солнечных масс на расстоянии порядка 8 килопарсек от нас, эта тень должна быть размером порядка 50 угловых микросекунд».