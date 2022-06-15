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1 час назад

Крылья мотыльков помогли ученым создать новое звукопоглощающее покрытие

Мир24

Крылья мотыльков могут стать образцом для нового звукоизоляционного материала, заявили ученые из Бристольского университета. Они установили, что чешуйки на крыльях действуют как звукопоглотители, даже если перенести их на искусственный материал, сообщает Proceedings of the Royal Society A.

Крылья мотыльков помогли создать звукопоглощающее покрытие
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

Предыдущие исследования показали, что особенности строения крыльев помогают мотылькам скрыться от эхолокационных сигналов летучих мышей. За 65 миллионов лет эволюции насекомые развили множество защитных механизмов против хищников. Чешуйки, поглощающие звук и «прячущие» своего владельца, стали одним из наиболее эффективных из них.

«Нам нужно было знать, насколько хорошо эти чешуйки будут работать перед акустически высоко отражающей поверхностью, такой как стена, и как они станут взаимодействовать с этой поверхностью», – отметили авторы научной работы.

Ученые поместили небольшие фрагменты крыльев мотылька на алюминиевый диск и провели серию тестов, чтобы оценить звукопоглощение. Оказалось, что, даже находясь поверх акустической твердой подложки, крылья поглощали до 87% поступающей звуковой энергии. При этом эффект охватывал широкий диапазон частот и углов падения звука.

По словам специалистов, крылья мотылька также являются невероятно тонкими. Они могут стать основой для создания легких звукопоглощающих панелей, которые впоследствии можно будет использовать в транспортных средствах (например, самолетах), а также в жилищном строительстве.

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